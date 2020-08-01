فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي

أنقرة (صدى):
تزامنًا مع مسرحية " آيا صوفيا " التي تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستغلا الدين كعادته في الدعاية الانتخابية لنفسه، تجد مهرجان اسطنبول السينمائي يتبنى فيلمًا عن المثلية الجنسية.
وفاز في مهرجان اسطنبول السينمائي في دورته الـ 39 أول أمس، فيلم أسمه " ask buyu vs " متضمنًا قصة حب بين امرأتين مثليتين.
وشرعنة " المثلية الجنسية " ليست بغريبة على المجتمع التركي، حيث دافع رجب طيب أردوغان قبل انتخابه رئيساً للوزراء في 2003 عن حقوق المثليين، وصرّح آنذاك، قائلا: " ينبغي منح المثليين جنسياً الحماية القانونية لحقوقهم وحرياتهم " .
ويُسمح في تركيا بتأسيس منظمات للمثليين وتسجل بشكل رسمي كمنظمات غير حكومية.