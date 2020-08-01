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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل

Time منذ ساعتين
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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل

محمد السعران (صدى):
شهد طريق الساحل في جدة، حادث تصادم أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 4 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت بوجود حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

وعلى الفور توجهت اربع فرق اسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، وتم تسجيل 6 اصابات منها حالتين وفاة وحالتين إصابات حرجة، وإصابتان مابين متوسطة وطفيفة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونٌقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. ماشاء الله تبارك الله ، الله يتقبل ..
ابو محمد 😎 ✍️
يسرقون الاضاحي ..وشلون تجي هذي...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مستواه اللي مسوي نفسه خليفة المسلمين .. وماهو الا قردوخان ..
ابوفيصل
خله ينفعه توهيق بعض الأندية وعناده وانقطاعه عن التمارين بدون سبب

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