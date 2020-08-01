ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون

طلال الغامدي (صدى):
ظهرت نتيجة عينة فحص كورونا للبرازيلي مايكون بيريرا لاعب نادي النصر، سلبية، ما يعني مشاركته في مران الفريق.
وكان مايكون قد عاد إلى الرياض، أمس الجمعة، لاستكمال الموسم مع فريقه النصر، بعد موافقة إدارة جالطة سراي التركي، على تمديد إعارته إلى 5 أكتوبر المقبل، مع تسليمه مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده بعد اتفاق مادي بينهما.
يذكر أن النصر اشترط على مايكون موافقة جالطة سراي مسبقًا على تمديد عقده حتى يتمكَّن من المشاركة في الجولات الثماني المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.