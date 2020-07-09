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عودة 24 مواطناً إلى أرض الوطن من غانا وتوجو

Time منذ ساعة
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عودة 24 مواطناً إلى أرض الوطن من غانا وتوجو

أكرا (صدى):
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتذليل جميع الصعوبات لهم حتى يتم وصولهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة، يسرت سفارتا المملكة لدى جمهوريتي غانا وتوغو عودة عدد من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن.

وقدمت سفارة المملكة لدى غانا جميع وسائل المساعدة للمواطنين السعوديين والبالغ عددهم 24 مواطناً، بدءاً من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مرورًا بالترتيبات والتنسيق مع الجانب الغاني، وصولاً إلى تأمين رحلة العودة، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله ينصركم على اتباع المجوس
ابو عمار
الله يعطيه الصحه والقوه للقيام بواجبه نحوهن
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
معاهن حق
ابو عمار
في قريح جعل شرهم بينهم

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