نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)

Time منذ 10 دقائق
Views 1320
استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور سميح غزال ، استشاري الأمراض المعدية ، السبب وراء ظهور نتيجة مسحة كورونا سلبية لأحد الأشخاص بالرغم من إصابته بالفيروس إيجابيًا.

وقال في تصريحات تلفزيونية للإخبارية إن من الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة ، إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30% إذا أُخذت خلال الـ 12 ساعة أو الـ 24 ساعة التالية للإصابة .

وأضاف أنه قد يكون سبب العينة نفسها؛ حيث قد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها إلى المختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف.

وأكد أن نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات.

%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1281242755063263232%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2F491305.html

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
علـــى بَـــركة الله .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه .. .. الفلفل والفلافل تعمل عمااايل ..
. راعــي الـددســـن .
كلامك جميل يا شيلاء وماعــلاك من كلام أهـل ألغـباء .👍.

أخر الأخبار

استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)
استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1320
الجمهور يتنمر على شيلاء سبت بسبب صورة قديمة: «أم الركب السود»
الجمهور يتنمر على شيلاء سبت بسبب صورة قديمة: «أم الركب السود»
Time منذ 18 دقيقة Views 1278
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على فترتين
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على فترتين
Time منذ 26 دقيقة Views 1370
شاهد.. دقة استهداف التحالف لزورقين للمليشيات الحوثية الإرهابية
شاهد.. دقة استهداف التحالف لزورقين للمليشيات الحوثية الإرهابية
Time منذ 36 دقيقة Views 1591
محمد بن صخيبر يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه
محمد بن صخيبر يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه
Time منذ 45 دقيقة Views 1240
الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات
الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات
Time منذ 45 دقيقة Views 1742
توتنهام يتعادل سلبيا أمام بورنموث
توتنهام يتعادل سلبيا أمام بورنموث
Time منذ 55 دقيقة Views 1397
اعترافات جديدة للفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها
اعترافات جديدة للفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها
Time منذ 56 دقيقة Views 1730
استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج
استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج
Time منذ 59 دقيقة Views 1523
مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف
مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف
Time منذ ساعة Views 1753