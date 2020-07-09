استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور سميح غزال ، استشاري الأمراض المعدية ، السبب وراء ظهور نتيجة مسحة كورونا سلبية لأحد الأشخاص بالرغم من إصابته بالفيروس إيجابيًا.
وقال في تصريحات تلفزيونية للإخبارية إن من الأسباب ما يتصل بوقت أخذ المسحة ، إذ إن حساسية المسحة لن تتجاوز 30% إذا أُخذت خلال الـ 12 ساعة أو الـ 24 ساعة التالية للإصابة .
وأضاف أنه قد يكون سبب العينة نفسها؛ حيث قد تكون لم تصل للموضع الدقيق الذي تؤخذ منه، وقد تتعرض لعوامل أثناء نقلها إلى المختبرات تقلل من جودتها، كأن تتعرض للجفاف.
وأكد أن نسبة العينات التي تنطبق عليها هذه الأوصاف لا تتجاوز 5% من إجمالي العينات.
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