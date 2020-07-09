الجمهور يتنمر على شيلاء سبت بسبب صورة قديمة: «أم الركب السود»

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة البحرينية شيلاء سبت صورة قديمة لها وهي في سن الـ 18 تسببت في سخرية الجمهور منها.
وقامت شيلاء سبت بنشر الصورة عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، وعلقت: "ربع الجامعة دازينها لي وكاتبين لي يوم ما كانوا ركبك سود.. عاشت أيام 18 سنة".
ووصف أحد المتابعين “شيلاء” بالخادمة، فردّت عليه قائلة: “إنسان متنمر.. لازالت أنا خادمة أخدم وبلدي أخدم وطني أخدم اسمي أخدم أمي وأبوي.. الخدمة مو تقليل من شأن أحد كلنا نخدم بأعمالنا بشغلنا باسمنا بمجهودنا".
وتفاعل الجمهور ما بين ساخر وأخرين يدافعون عنها، فيما لفت أخرون إلى أن الأموال قادرة على علاج جميع المشكلات ليست الركب السوداء فقط.