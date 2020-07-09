شاهد.. دقة استهداف التحالف لزورقين للمليشيات الحوثية الإرهابية

نايف السالم (صدى):
وثق مقطع فيديو عملية استهداف قوات التحالف لزورقين يتبعان للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأظهر الفيديو لحظة استهداف قوات التحالف العربي للمليشيات الإرهابية وتكبيدها الخسائر.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديدًا وشيكًا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.