نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات

Time منذ 45 دقيقة
Views 1742
الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات

علي القحطاني (صدى):
قال اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، إن الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات منها من انتهت إقامتهم بالفعل داخل المملكة وهناك من انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإخبارية : "هناك من المقيمين داخل المملكة من أصدر تأشيرة ولم يتمكن من الاستفادة منها أو الوافدين الذين قدموا للمملكة لزيارة أقاربهم أو لتنفيذ مهمة ويرغبون في المغادرة فهذه أصبحت من الأمور القيصرية التي أجبرتهم على البقاء".

وتابع: "صدرت عدة توجيهات بشأن إعفاء هؤلاء من الرسوم والغرامات المترتبة من انتهاء التأشيرات".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه .. .. الفلفل والفلافل تعمل عمااايل ..
. راعــي الـددســـن .
كلامك جميل يا شيلاء وماعــلاك من كلام أهـل ألغـباء .👍.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

أخر الأخبار

استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)
استشاري أمراض معدية يوضح سبب ظهور مسحة كورونا سلبية رغم الإصابة (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1315
الجمهور يتنمر على شيلاء سبت بسبب صورة قديمة: «أم الركب السود»
الجمهور يتنمر على شيلاء سبت بسبب صورة قديمة: «أم الركب السود»
Time منذ 18 دقيقة Views 1271
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على فترتين
بالصور.. النصر يواصل تدريباته على فترتين
Time منذ 26 دقيقة Views 1366
شاهد.. دقة استهداف التحالف لزورقين للمليشيات الحوثية الإرهابية
شاهد.. دقة استهداف التحالف لزورقين للمليشيات الحوثية الإرهابية
Time منذ 36 دقيقة Views 1588
محمد بن صخيبر يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه
محمد بن صخيبر يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه
Time منذ 45 دقيقة Views 1235
الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات
الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات
Time منذ 45 دقيقة Views 1742
توتنهام يتعادل سلبيا أمام بورنموث
توتنهام يتعادل سلبيا أمام بورنموث
Time منذ 55 دقيقة Views 1392
اعترافات جديدة للفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها
اعترافات جديدة للفنانة المصرية المتهمة بقتل زوجها
Time منذ 56 دقيقة Views 1720
استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج
استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج
Time منذ 59 دقيقة Views 1523
مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف
مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف
Time منذ ساعة Views 1753