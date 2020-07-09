توتنهام يتعادل سلبيا أمام بورنموث

وكالات (صدى):
تعادل توتنهام، سلبيا مع مضيفه بورنموث وصيف القاع، الخميس، في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، صد هوجو لوريس قائد توتنهام والحارس الدولي الفرنسي كرة خطيرة للمنفرد الويلزي هاري ولسون لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحقق بورنموث نقطته الأولى بعد العودة من توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأخفق توتنهام في تخطي جاره أرسنال، ليحتل فريق جوزيه مورينيو المردرب البرتغالي مركزاً تاسعاً مخيباً، بعد إنهائه المباراة دون أن يسدد اية كرة على مرمى الخصم.
فيما تقاسم إيفرتون الـ11 وضيفه ساوثمبتون الـ12 نقطتي مواجهتهما على ملعب «غوديسون بارك» بنتيجة 1-1.