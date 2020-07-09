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استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج

Time منذ 59 دقيقة
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استشاري غدد يحذر مرضى السكري من بعض مُدَّعي العلاج

علي القحطاني (صدى):
حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري من اتباع قصص بعض مدعي علاج مختلف الأمراض وخصوصًا السكري

وقال "الأغا": يتساءل البعض ف عن حقيقة بعض المقاطع التي تصل لأجهزتهم ويتداولها المرضى وتتناول تجارب بعض مدعي الطب الذين يوجهون المرضى بترك الأنسولين والأدوية سواء المرضى من النوع الأول أو الثاني من داء السكري.

وأضاف: أؤكد للجميع أن هدف هؤلاء هو تضليل المرضى وإبعادهم عن الطب القائم على البراهين ونصحهم باتباع تجاربهم الوهمية التي يزعمون نجاحها مع كثير من المرضى.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه .. .. الفلفل والفلافل تعمل عمااايل ..
. راعــي الـددســـن .
كلامك جميل يا شيلاء وماعــلاك من كلام أهـل ألغـباء .👍.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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