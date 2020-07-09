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مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف

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مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف

عفيف (صدى):
اشتكى مواطن في محافظة عفيف من تسرب مجهول لمشتقات بترولية تختلط بالخزان الأرضي للمياه بمنزله.

وقال المواطن في شكواه إنه لاحظ وأسرته رائحة مشتقات بترولية مختلطة مع مياه الخزان الأرضي، وتقدم ببلاغات رسمية للبلدية والمياه لعلاج المشكلة وفقا لما نقلته سبق عن المواطن المُشتكي.

ويقع منزل المواطن خلف سور البلدية بعفيف، حيث يضم ورشة وتغيير زيوت آليات ومعدات وخزان محطة وقود وصيانة في حوش البلدية؛ حيث توقع المواطت أنه مصدر البنزين المتسرب إلى شبكة المياه.

ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة ببلدية عفيف محمد السليس، إنه لم يتم العثور على تسرب مواد بترولية من البلدية، مبينًا أنه جرى مخاطبة الجهات المختصة عن شكوى المواطن لتقصي سببها واتخاذ ما يخصهم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه .. .. الفلفل والفلافل تعمل عمااايل ..
. راعــي الـددســـن .
كلامك جميل يا شيلاء وماعــلاك من كلام أهـل ألغـباء .👍.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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