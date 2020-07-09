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رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء

Time منذ 29 دقيقة
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رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء

دمشق (صدى):
خرج رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أول ظهور له بعد اختفاء دام أكثر من شهر، ليكشف عن استمرار الاعتقالات لموظفيه وشركاته.

وأكد رامي مخلوف، أن نظام الأسد اعتقل أغلب رجاله، مضيفا: " لم يبق لدينا إلا النساء ”، إلا أنهم بدأوا بالضغط عليهن واعتقالهن الواحدة تلو الأخرى.

وأشار إلى أن نظام الأسد يضغط على موظفيه ويرهبهم من أجل “التنازل عن أملاكنا وأموالنا”، وذلك خلال منشور عبر موقع "فيس بوك".

وأضاف أنه تم إلقاء الحجز على كل شركاته وحساباته وممتلكاته، وتم إغلاق شركات “تمويل” صغيرة.

يذكر أن نظام الأسد كان شريك في ثروته التي جمعت بصفقات فاسدة، وعوقب عليها أمريكيا منذ عام 2008، ثم دولياً، في الأعوام اللاحقة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الدبونـغا ماينـفع معـهم إلا القنابل والطبـنغا .💣🔫.
سوسن
الكارثة الحقيقية إذا أجتمع (الغباء مع العناد).. حلها. : (ذو العقل) يشقى فى النعيم بعقله ** وأخو (الجهالة) في الشقاوة ينعم!
محمد
في فلك السياسة البقاء للأقوى
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
اللهو البرئ
ف نظري ف حدود ثلاث فصول او فصين لابأس..والطريقة هذا في نظري .ان تقطع فصين قطع صغار كنها حبوب بنادول ثم تشربها مع ماء قبل الافطار ولاتمضغها.تبلع ع طول .ثم تفطر .

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