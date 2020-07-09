قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها

ماجد القزيز (صدى):
عرضت العائلة الحاكمة في قطر إحدى أفخم طائراتها للبيع، والتي يطلق عليها اسم "القصر الطائر"، وفقًا لتقرير أمريكي.
والطائرة المعروضة للبيع هي من نوع بوينغ للأعمال من طراز (( 747-8i )) التي تشتهر باسم ”جمبو جت“.
والطائرة تعتبر من الطائرات الفخمة والغالية الثمن، إن لم تكن الأغلى والأفخم في العالم، وكانت الدوحة أهدت طائرة مماثلة، قبل عامين، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطوة مثيرة للجدل.
وقال التقرير إنه ليس من الواضح لماذا تتخلص قطر الآن من الطائرة الجديدة، على الرغم من أنها لا تزال تملك طائرتين أخريين من ذات النوع في الخدمة.