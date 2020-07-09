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قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها

Time منذ 46 دقيقة
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قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها

ماجد القزيز (صدى):
عرضت العائلة الحاكمة في قطر إحدى أفخم طائراتها للبيع، والتي يطلق عليها اسم "القصر الطائر"، وفقًا لتقرير أمريكي.

والطائرة المعروضة للبيع هي من نوع بوينغ للأعمال من طراز (( 747-8i )) التي تشتهر باسم ”جمبو جت“.

والطائرة تعتبر من الطائرات الفخمة والغالية الثمن، إن لم تكن الأغلى والأفخم في العالم، وكانت الدوحة أهدت طائرة مماثلة، قبل عامين، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطوة مثيرة للجدل.

وقال التقرير إنه ليس من الواضح لماذا تتخلص قطر الآن من الطائرة الجديدة، على الرغم من أنها لا تزال تملك طائرتين أخريين من ذات النوع في الخدمة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الدبونـغا ماينـفع معـهم إلا القنابل والطبـنغا .💣🔫.
سوسن
الكارثة الحقيقية إذا أجتمع (الغباء مع العناد).. حلها. : (ذو العقل) يشقى فى النعيم بعقله ** وأخو (الجهالة) في الشقاوة ينعم!
محمد
في فلك السياسة البقاء للأقوى
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
اللهو البرئ
ف نظري ف حدود ثلاث فصول او فصين لابأس..والطريقة هذا في نظري .ان تقطع فصين قطع صغار كنها حبوب بنادول ثم تشربها مع ماء قبل الافطار ولاتمضغها.تبلع ع طول .ثم تفطر .

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