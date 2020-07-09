اقتحام «الدراويش» الإيرانيين الحدود العراقية يثير الذعر والغضب

بغداد (صدى):
تلقت السلطات في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بلاغًا من نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني، بمنع دخول الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في تشييع جنازة شيخ الطريقة الكسنزانية محمد الكسنزاني.
وجاء ذلك البلاغ عقب اقتحام آلاف الإيرانيين، ظهر اليوم الخميس الحدود العراقية، من خلال معبر باشماخ الواقع في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، شمال العراق.
وأثارت واقعة الاقتحام ضجة واسعة في الأوساط الشعبية، إذ إنها جاءت دون تنظيم أو دخول أصولي، خاصة مع تفشي وباء كورونا، حيث رفض الإيرانيون "الدراويش" الامتثال لأوامر عناصر أمن الحدود، مما أثار الغضب والذعر بسبب الفيروس.
وقال مسؤول النقطة الحدودية، اللواء مريوان كمال إن ”النقطة في معبر باشماخ تلقت توجيها من نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني بإغلاق المعبر بشكل تام لمدة 24 ساعة“.
ودخل قرابة 5 آلاف من أتباع الكسنزانية ظهر يوم الخميس عندما كسروا الحاجز الحدودي لمعبر باشماخ، واشتبكوا مع حرس الحدود، قبل أن يتوجهوا صوب مركز مدينة السليمانية.
ولم يخضع الإيرانيون إلى الفحوصات الخاصة، بالكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، من عدمه، وسط تحذيرات من إصابات بفيروس كورونا، خاصة وأن إيران سجلت معدلات عالية في الإصابات.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها الزوار الإيرانيون الحدود العراقية، ففي عام 2015 حصلت واقعة مشابهة، عندما دخل آلاف الإيرانيين منفذ زرباطية في محافظة واسط، للمشاركة في زيارة الإمام الحسين، دون الحصول على تأشيرة دخول رسمية.