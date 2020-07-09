تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين غدًا
منذ ساعة
2234
1
الرياض (صدى):
ستقوم شركة أرامكو، غدًا الجمعة، بمراجعة أسعار البنزين، كما هو المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار المحدثة بعد غد السبت.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
الدبونـغا ماينـفع معـهم إلا القنابل والطبـنغا .💣🔫.
سوسن
الكارثة الحقيقية إذا أجتمع (الغباء مع العناد).. حلها. : (ذو العقل) يشقى فى النعيم بعقله ** وأخو (الجهالة) في الشقاوة ينعم!
محمد
في فلك السياسة البقاء للأقوى
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
اللهو البرئ
ف نظري ف حدود ثلاث فصول او فصين لابأس..والطريقة هذا في نظري .ان تقطع فصين قطع صغار كنها حبوب بنادول ثم تشربها مع ماء قبل الافطار ولاتمضغها.تبلع ع طول .ثم تفطر .
أخر الأخبار
انتهاء مدة التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين .. غدًا
منذ 37 ثانية
1030
حذاء بيتروس يًثير غضب النصر
منذ 6 دقائق
1237
الشيخ المطلق : من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها بشرط
منذ 13 دقيقة
1448
ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي هاتفيًا
منذ 18 دقيقة
1322
قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات
منذ 23 دقيقة
1572
رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء
منذ 28 دقيقة
1577
شاهد.. شرطى يجلس على عنق شاب أسود لاعتقاله أمام عائلته
منذ 39 دقيقة
366
وزارة النقل توضح ما هي «العلامة الكليومترية»
منذ 41 دقيقة
1471
قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها
منذ 46 دقيقة
1728
حمد آل الشيخ : التعليم عن بعد ليس قصة جديد على المملكة(فيديو)
منذ 53 دقيقة
1693