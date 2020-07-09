نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين غدًا

Time منذ ساعة
Views 2234
Comment 1
أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين غدًا

الرياض (صدى):
ستقوم شركة أرامكو، غدًا الجمعة، بمراجعة أسعار البنزين، كما هو المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الأسعار المحدثة بعد غد السبت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الدبونـغا ماينـفع معـهم إلا القنابل والطبـنغا .💣🔫.
سوسن
الكارثة الحقيقية إذا أجتمع (الغباء مع العناد).. حلها. : (ذو العقل) يشقى فى النعيم بعقله ** وأخو (الجهالة) في الشقاوة ينعم!
محمد
في فلك السياسة البقاء للأقوى
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
اللهو البرئ
ف نظري ف حدود ثلاث فصول او فصين لابأس..والطريقة هذا في نظري .ان تقطع فصين قطع صغار كنها حبوب بنادول ثم تشربها مع ماء قبل الافطار ولاتمضغها.تبلع ع طول .ثم تفطر .

أخر الأخبار

انتهاء مدة التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين .. غدًا
انتهاء مدة التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين .. غدًا
Time منذ 37 ثانية Views 1030
حذاء بيتروس يًثير غضب النصر
حذاء بيتروس يًثير غضب النصر
Time منذ 6 دقائق Views 1237
الشيخ المطلق : من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها بشرط
الشيخ المطلق : من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها بشرط
Time منذ 13 دقيقة Views 1448
ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي هاتفيًا
ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي هاتفيًا
Time منذ 18 دقيقة Views 1322
قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات
قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات
Time منذ 23 دقيقة Views 1572
رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء
رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء
Time منذ 28 دقيقة Views 1577
شاهد.. شرطى يجلس على عنق شاب أسود لاعتقاله أمام عائلته
شاهد.. شرطى يجلس على عنق شاب أسود لاعتقاله أمام عائلته
Time منذ 39 دقيقة Views 366
وزارة النقل توضح ما هي «العلامة الكليومترية»
وزارة النقل توضح ما هي «العلامة الكليومترية»
Time منذ 41 دقيقة Views 1471
قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها
قطر تعرض «القصر الطائر» للبيع بعدما أهدت أردوغان إحدى أفخم طائراتها
Time منذ 46 دقيقة Views 1728
حمد آل الشيخ : التعليم عن بعد ليس قصة جديد على المملكة(فيديو)
حمد آل الشيخ : التعليم عن بعد ليس قصة جديد على المملكة(فيديو)
Time منذ 53 دقيقة Views 1693