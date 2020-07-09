إغلاق بنك شهير في شرائع مكة إثر إصابة موظفيه بـ"كورونا"

مكة المكرمة (صدى):
شهدت الشرائع في مكة المكرمة إغلاق بنك شهير؛ بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت مصادر إن أحد موظفي البنك تعرض للإصابة بالفيروس وبدوره تواصل مع إدارة البنك وتغيب عن العمل.
وتأكد إصابة موظف آخر بالفيروس والذي انتقل بعدها الفيروس له ولأسرته وأصاب والديه وزوجته مما استدعى إغلاق البنك من الأحد الماضي ويخضع حاليًا للتعقيم والتطهير، وفقًا لـ" سبق".
ويخضع الموظفان حاليًا للحجر المنزلي بعد تأكد إصاباتهما بالفيروس فيما ينتظر موظفو البنك الباقون نتائج الفحص المخبري للفيروس.