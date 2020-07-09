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إغلاق بنك شهير في شرائع مكة إثر إصابة موظفيه بـ"كورونا"

Time منذ ساعة
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إغلاق بنك شهير في شرائع مكة إثر إصابة موظفيه بـ"كورونا"

مكة المكرمة (صدى):
شهدت الشرائع في مكة المكرمة إغلاق بنك شهير؛ بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر إن أحد موظفي البنك تعرض للإصابة بالفيروس وبدوره تواصل مع إدارة البنك وتغيب عن العمل.

وتأكد إصابة موظف آخر بالفيروس والذي انتقل بعدها الفيروس له ولأسرته وأصاب والديه وزوجته مما استدعى إغلاق البنك من الأحد الماضي ويخضع حاليًا للتعقيم والتطهير، وفقًا لـ" سبق".

ويخضع الموظفان حاليًا للحجر المنزلي بعد تأكد إصاباتهما بالفيروس فيما ينتظر موظفو البنك الباقون نتائج الفحص المخبري للفيروس.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الدبونـغا ماينـفع معـهم إلا القنابل والطبـنغا .💣🔫.
سوسن
الكارثة الحقيقية إذا أجتمع (الغباء مع العناد).. حلها. : (ذو العقل) يشقى فى النعيم بعقله ** وأخو (الجهالة) في الشقاوة ينعم!
محمد
في فلك السياسة البقاء للأقوى
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ...
اللهو البرئ
ف نظري ف حدود ثلاث فصول او فصين لابأس..والطريقة هذا في نظري .ان تقطع فصين قطع صغار كنها حبوب بنادول ثم تشربها مع ماء قبل الافطار ولاتمضغها.تبلع ع طول .ثم تفطر .

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