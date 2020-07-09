نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أحمد عز يواجه زينة في دعاوى قضائية جديدة

Time منذ يومين
Views 2176
Comment 2
أحمد عز يواجه زينة في دعاوى قضائية جديدة

القاهرة (صدى):
قرر الفنان المصري أحمد عز عدم الاستسلام أمام الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة المصرية ضده في مايو الماضي.

وكانت المحكمة قد قضت بإلزام الفنان بدفع 900 ألف جنيه كمصاريف دراسية لتوأميه من الفنانة زينة.

وقام محامي الفنان بتقديم استئناف على الحكم الذى صدر برفض دعوى "عز" والذى طالب فيه بأن يتم نقل توأميه لمدرسة أخرى أقل في المصاريف من المدرسة الأخرى المقيدين به حاليا.

كما تقدم المحامي باستئناف آخر ضد الحكم الصادر بألزامه بدفع 900 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجلستين خلال الشهر الحالي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

أخر الأخبار

شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
Time منذ 11 دقيقة Views 1241
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
لقطة قديمة للمسجد النبوي الشريف
Time منذ 19 دقيقة Views 441
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
قطر ترشي منظمة خيرية اتهمت الدوحة بأنها محور الإرهاب
Time منذ 20 دقيقة Views 1451
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
شاهد.. شاب يروي قصة نجاحه مع صهريج لبيع المياه في تبوك
Time منذ 28 دقيقة Views 1503
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران
Time منذ 43 دقيقة Views 1955
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
الجزيرة تنتهك قوانين أمريكا بالعمل كوكيل لقطر دون تسجيل
Time منذ 52 دقيقة Views 1623
بداية خير للعروس
بداية خير للعروس
Time منذ 55 دقيقة Views 728
توهقت مع الافعى
توهقت مع الافعى
Time منذ 56 دقيقة Views 621
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
الخوف من المسحة الطبية للكورونا
Time منذ 56 دقيقة Views 616
باكستاني رايق على الاخير
باكستاني رايق على الاخير
Time منذ 57 دقيقة Views 546