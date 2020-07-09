أحمد عز يواجه زينة في دعاوى قضائية جديدة

القاهرة (صدى):
قرر الفنان المصري أحمد عز عدم الاستسلام أمام الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة المصرية ضده في مايو الماضي.
وكانت المحكمة قد قضت بإلزام الفنان بدفع 900 ألف جنيه كمصاريف دراسية لتوأميه من الفنانة زينة.
وقام محامي الفنان بتقديم استئناف على الحكم الذى صدر برفض دعوى "عز" والذى طالب فيه بأن يتم نقل توأميه لمدرسة أخرى أقل في المصاريف من المدرسة الأخرى المقيدين به حاليا.
كما تقدم المحامي باستئناف آخر ضد الحكم الصادر بألزامه بدفع 900 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجلستين خلال الشهر الحالي.