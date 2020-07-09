بالفيديو .. هنا الزاهد تروى رد فعل زوجها بعد اعترافها بتعرضها للتحرش

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة الشابة هنا الزاهد عن رد فعل زوجها، الفنان أحمد فهمي، بعدما أعلنت عن تعرضها للتحرش.
وكانت الفنانة الشاب قد أعلنت أن بعض الأشخاص طاردوها بسيارتهم، وقاموا بالتحرش بها لفظياً، وأنها صورت الواقعة مما دفع المتحرشين للفرار بعدما شاهدوا الهاتف.
وذكرت هنا، في مداخلة لها في برنامج التاسعة المذاع قناة الأولى المصرية، أن زوجها مدحها، إلا أنه تساءل عن سبب عدم إخبارها له بهذه الواقعة.
وأكد هنا أن الإعلان لم يتسبب في مشاكل مع زوجها، وأنها اتفقت معه على أنها ستتصل به مباشرة اذا تعرضت لأى حادث في المستقبل.