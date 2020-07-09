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الحوثيون بصدد التورط في كارثة بشرية بسبب سفينة «صافر» (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1620
الحوثيون بصدد التورط في كارثة بشرية بسبب سفينة «صافر» (فيديو)

لندن (صدى):
بثت الخارجية البريطانية، فيديو تعريفي؛ لتوضح مخاطر تحرك سفينة صافر والتي تتعنت مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه السماح بصيانتها بلا مقابل.

وكان محمد الحوثي غرد اليومعصرًا في مراوغة إعلامية معتادة، متهمًا أمريكا بتسليط أشعة ضوئية مجهولة للإضرار بالسفينة من أجل الضغط على سير مفاوضات صيانته.

وقال الفيديو التعريفي إن سفينة تخزين النفط صافر تشكل كارثة بيئية على وشك الحدوث.

ولفت إلى أن السفينة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط، وبحاجة إلى صيانة عاجلة وفي حالة عدم إصلاحها يمكن انفجارها أو حدوث شرخ يتسبب في تسريب 1.14 مليون برميل نفط في البحر الأحمر، وهو 4 أضعاف الكمية التي انسكبت من الناقلة إكسون فالديز في 1989.

ويتسبب ذلك في تدمير البيئة البحرية، وتعرض الملايين لتلوث يضر بهم.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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