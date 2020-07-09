«الصناعة»: الترخيص لـ 118 مصنعًا جديدًا في يونيو 2020

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في البيانات الصادرة عنها أن عدد التراخيص الجديدة للمصانع في يونيو 2020 بلغ 118 ترخيصا، وبلغ رأس مال تلك المصانع نحو 2.18 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بياناتها إن صافي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يونيو 2020 بلغ 9211 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9094 منشأة.
وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر يونيو بنحو 2516 مواطنا، مقابل انخفاض عدد العاملين من الوافدين بنحو 519 عاملا، وفيما يلي أهم المؤشرات الصناعية لشهر يونيو 2020: