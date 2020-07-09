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«الصناعة»: الترخيص لـ 118 مصنعًا جديدًا في يونيو 2020

Time منذ 37 دقيقة
Views 1357
«الصناعة»: الترخيص لـ 118 مصنعًا جديدًا في يونيو 2020

عادل الحربي (صدى):
أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في البيانات الصادرة عنها أن عدد التراخيص الجديدة للمصانع في يونيو 2020 بلغ 118 ترخيصا، وبلغ رأس مال تلك المصانع نحو 2.18 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بياناتها إن صافي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية يونيو 2020 بلغ 9211 منشأة، وذلك مقارنة بنحو 9094 منشأة.

وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر يونيو بنحو 2516 مواطنا، مقابل انخفاض عدد العاملين من الوافدين بنحو 519 عاملا، وفيما يلي أهم المؤشرات الصناعية لشهر يونيو 2020:

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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