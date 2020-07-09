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شاهد.. لحظة استقبال دبي أول مجموعة سياحية بعد أزمة كورونا

Time منذ 47 دقيقة
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شاهد.. لحظة استقبال دبي أول مجموعة سياحية بعد أزمة كورونا

أبوظبي (صدى):
تنفست دبي أخيرًا الصعداء واستقبلت 166 مسافرا من بينهم 25 سائحا اليوم الخميس، في أول رحلة مجموعات سياحية تصل البلاد، منذ توقف الطيران بسبب جائحة كورونا في آذار مارس الماضي.

ووصلت أولى المجموعات السياحية على متن رحلة لشركة فلاي دبي قادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي، حيث ارتدى الجميع الكمامات في مشهد لم نعتاد عليه كثيرا قبل 6 أشهر.

وذكر المكتب الحكومي أنه "تم استقبال رحلة فلاي دبي FZ 728 يوم 8 يوليو والقادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي (KBP) في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 21:45. وكان على متنها سبعة مسافرين على درجة رجال الأعمال و 159 من ركاب الدرجة السياحية حيث كان في استقبالهم والترحيب بهم ممثلين عن فلاي دبي ومؤسسة مطارات دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والشركاء الاستراتيجيين في المطار".

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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