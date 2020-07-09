اختفاء مسؤول كوري في ظروف غامضة

سيول (صدى):
لاتزال السلطات في كوريا الجنوبية تواصل جهودها لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لعمدة سيئول بارك وون-سون.
ويأتي اختفاء العمدة بعد تقديم إحدى السكرتيرات الخاصة به لشكوي ضده يوم أمس، الأربعاء، حيث اتهمته بأنه تحرش بها.
من جهتها، قالت ابنة العمدة أن والدها خرج في الصباح، وأبلغها برسالة أشبه بالوصية، ثم تركها، مضيفة أنه حاولت بعد ذلك الاتصال لكنه لم يجيب الأمر الذى دفعها للاتصال بالشرطة.
وذكر مسؤولي مكتب بارك أن الأخير لم يذهب للعمل اليوم، كما ألغى كافة مواعيده.
وأفادت الجهات الأمنية بأن آخر إشارة من هاتف العمدة رصدت في تلال مشجرة، إلا أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن.