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اختفاء مسؤول كوري في ظروف غامضة

Time منذ ساعتين
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اختفاء مسؤول كوري في ظروف غامضة

سيول (صدى):
لاتزال السلطات في كوريا الجنوبية تواصل جهودها لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لعمدة سيئول بارك وون-سون.

ويأتي اختفاء العمدة بعد تقديم إحدى السكرتيرات الخاصة به لشكوي ضده يوم أمس، الأربعاء، حيث اتهمته بأنه تحرش بها.

من جهتها، قالت ابنة العمدة أن والدها خرج في الصباح، وأبلغها برسالة أشبه بالوصية، ثم تركها، مضيفة أنه حاولت بعد ذلك الاتصال لكنه لم يجيب الأمر الذى دفعها للاتصال بالشرطة.

وذكر مسؤولي مكتب بارك أن الأخير لم يذهب للعمل اليوم، كما ألغى كافة مواعيده.

وأفادت الجهات الأمنية بأن آخر إشارة من هاتف العمدة رصدت في تلال مشجرة، إلا أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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