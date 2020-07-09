ليفاندوفسكي يقتنص لقب أفضل لاعب رغم «كورونا»

وكالات (صدى):
اقتنص النجم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم المنتهي 2019/2020، في استطلاع أجراه اتحاد اللاعبين الألمان؛ حيث استطاع أن يكون الأفضل رغم فترة التوقف بسبب كورونا.
وقال اتحاد اللاعبين الألمان: إن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عاما، حصل على 40.2% من الأصوات، في حين حصل الشاب الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند على 13.9%.
وحل جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث، بعدما حصل على 7.2%.
وتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا، وقد نال الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.