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ليفاندوفسكي يقتنص لقب أفضل لاعب رغم «كورونا»

Time منذ ساعة
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ليفاندوفسكي يقتنص لقب أفضل لاعب رغم «كورونا»

وكالات (صدى):
اقتنص النجم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني للموسم المنتهي 2019/2020، في استطلاع أجراه اتحاد اللاعبين الألمان؛ حيث استطاع أن يكون الأفضل رغم فترة التوقف بسبب كورونا.

وقال اتحاد اللاعبين الألمان: إن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عاما، حصل على 40.2% من الأصوات، في حين حصل الشاب الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند على 13.9%.

وحل جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث، بعدما حصل على 7.2%.

وتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا، وقد نال الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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