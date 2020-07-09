نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات (RCM)

Time منذ ساعتين
Views 1296
الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات (RCM)

الرياض (صدى):
اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني أول ثلاث شركات متخصصة بالعمل في إدارة دورة الإيرادات (RCM) لتستهل بذلك نشاطها في مجال تنظيم الدورات المستندية لمقدمي الخدمات الصحية وتقديم خدمات الترميز الطبي وتنمية الإيرادات والخدمات التقنية والمالية والاستشارية.

ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي الخطوة بأنها تمثل تقدماً كبيراً ضمن صناعة سوق التأمين الصحي، من شأنه أن يحقق أهدافاً مهمةً على رأسها رفع مستوى جودة المطالبات وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات لمقدمي الخدمة وتقليل المنازعات المالية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة والحد من المطالبات المفروضة، مؤكداً أن النشاط يحقق الغاية الأسمى التي يسعى إليها المجلس حثيثاً وهي رضى المؤمّن له، إذ يسهم في تنظيم إجراءات عمل مقدم الخدمة واستقراره المالي والتأكد من مطابقة الفواتير الطبية وضمان معرفة رموز (ICD10) وتحسين وتبسيط الإجراءات التشغيلية، لافتاً النظر إلى أن جميع ذلك يقع في القلب من رسالة المجلس ومساعيه نحو تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكّن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.

ونوّه الغامدي بالتعاون المشترك والجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تمت إضافة نشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM" ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "Get ISIC Activities"، وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر، ويتركز نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) في القيام بمهام التأكّد من هويّة المريض واستحقاقه للخدمة وتحويل الخدمات الطبية لرسوم قابلة للفوترة، مع العمل على معالجة الموافقات والمطالبات المرفوضة ومعرفة مصدر المشكلات والعمل على حلها، وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن اعتماده لنشاط "إدارة دورة الإيرادات RCM".

ودعا جميع الشركات التي تمتلك التأهيل المطلوب للتقدم بطلب اعتماد لممارسة النشاط من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس: ww.cchi.gov.sa ، أو بالاتصال على مركز خدمة العملاء: 920001177 ، أو عبر منصات التواصل الإجتماعي: "تويتر، وفيس بوك، ولنكد إن" على الصفحات الرسمية cchiksa وعبر تطبيق المجلس للهواتف الذكية.

يذكر أن عملية ترخيص النشاط تبدأ بإصدار السجل التجاري من وزارة التجارة بمسمى "إدارة دورة الإيرادات" والتسجيل بوزارة الموارد البشرية مع إصدار شهادة الزكاة ورخصة البلدية وترخيص الترميز الطبي الأسترالي (ICD10 - AM) ليتم بعدها الاعتماد من قبل مجلس الضمان.

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

أخر الأخبار

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين غدًا
أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين غدًا
Time منذ دقيقتين Views 1083
انتبهي على الشاي
انتبهي على الشاي
Time منذ 8 دقائق Views 242
المملكة تستلم دفعة جديدة من الزوارق العسكرية الاعتراضية من فرنسا
المملكة تستلم دفعة جديدة من الزوارق العسكرية الاعتراضية من فرنسا
Time منذ 8 دقائق Views 1237
موقف طريف لمذيعة
موقف طريف لمذيعة
Time منذ 10 دقائق Views 298
زواج على اخر العمر
زواج على اخر العمر
Time منذ 12 دقيقة Views 214
اول واخر مره تسوق
اول واخر مره تسوق
Time منذ 12 دقيقة Views 250
أصوات البطن المزعجة
أصوات البطن المزعجة
Time منذ 13 دقيقة Views 233
نصيبك من التواضع
نصيبك من التواضع
Time منذ 13 دقيقة Views 89
"فيفا" يتولى تشغيل VAR حول العالم
"فيفا" يتولى تشغيل VAR حول العالم
Time منذ 15 دقيقة Views 1257
إصابات في حادث اصطدام مركبتين على طريق الطائف -تربة
إصابات في حادث اصطدام مركبتين على طريق الطائف -تربة
Time منذ 25 دقيقة Views 1347