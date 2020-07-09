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الصين تنشر لقطات من مختبر ووهان لدحض شكوك تسريب كورونا منه

Time منذ ساعة
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الصين تنشر لقطات من مختبر ووهان لدحض شكوك تسريب كورونا منه

بكين (صدى):
نشرت الصين، لقطات من داخل مختبر ووهان، المتهم في نشر فيروس كورونا المستجد؛ للرد على المتهمين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، قد صرّحوا مرارًا بأن الفيروس يمكن أن يكون قد تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات أو حتى تم إنتاجه عمدًا هناك.

وبثت محطة "سي سي تي في"، المملوكة للصين، لقطات من داخل مختبر ”بي فور“ التابع للمعهد منذ افتتاحه في العام 2017.

وتضمن تقرير القناة، معلومات معروفة عن المختبر وبضع لقطات موجزة لمناطق مختبرية فعلية، تم التقاطها من وراء زجاج سميك.

كما أشار إلى أن بروتوكولات السلامة حالت دون التقاط مقاطع أقرب مسافة، مركزًا على دحض الشكوك حول تسرب الفيروس من المختبر.

وقال مدير مختبر ووهان الوطني للسلامة الحيوية يوان تشي مينغ: “ لم تكن هناك حوادث تسرب لمرض أو إصابات بشرية من المعمل “، مضيفًا: ” تفشي جائحة ناجم عن أي مرض معد لا بد أن يكون محط اهتمام الجمهور “.

وأردف:“ بسبب الخوف، والشعور بالعجز، وكذلك الافتقار إلى المعلومات، يربط العديد من الأشخاص بشكل طبيعي تفشي (وباء) في منطقة بأقرب مختبر، وعندما يعلمون المزيد عن الوضع والمختبر تتبدد الشائعات تدريجيًا “.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يحليلهم❤😹بالرفاء والبنين والا ماعد به بنين🙈هههههههه😊
اللهو البرئ
لاتحرش ولاحاقة ناس عمال غلبانين راكبين ونيت ولما صاروا مع قنبيها بصوا عليها وواحد قالس يشخط فيها ..زعلت ..وسوت عليهم فيلم..
واضح*** وصريح***
حتى ثيرانهم هاديه،عندنا القطو هو القطو من يوم تفتح باب البيت،اللا هو قد طمر فوق الجدار،واللا إنخش تحت السيارة..
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟
فهد عبدالعزيز
لدي سيارة هايلوكس ٢٠١٦ في حاله عدم التعشيق يطلع صوت من الگير وفي حال دعست على الكلتش يختفي الصوت شنو السبب؟

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