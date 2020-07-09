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سيارات لتلبية رغبات ذوي الإعاقة

Time منذ يوم
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سيارات لتلبية رغبات ذوي الإعاقة

علي القحطاني (صدى):
أصبح هناك بعض السيارات التي عُدلت من اجل خدمة أصحاب الهمم، لتكون سيارتهم مريحة وسهلة الاستقلال.

ومن أبرز تلك السيارات وهي سيارة GMC من إنتاج شركة شيفروليه و سيارة فان MV-1 هي سيارة قادرة على السير في المناطق الواعرة يتم تعديلها لتناسب أشخاص ذوي القدرات الخاصة، من خلال تزويدها بالآت رفع، فهي توفر لهم سهولة الدخول للسيارة من خلال فتح الأبواب للأعلى وخروج كرسي القيادة المتحرك ليتكمن الشخص من الصعود إليه.

واندمجت شركة Rapid Motor Vehicle Company مع شركتي Reliance و Randolph لتصبح شركة واحدة وهي GMC.

وصنعت GMC بعض أوائل السيارات الكهربائية في العالم، وقد حملت هذه الشاحنات أسماء تتألف من رقم واحد يرمز إلى حمولتها من طن ونصف إلى 12 طنًا.

وخلت GMC سوق الشرق الأوسط في ثلاثينات القرن الماضي، وذلك من خلال سيارات دفع رباعي ودفع سداسي تم تطويرها خصيصًا للاستخدامات الصحراوية.

وفي العام 1937، قدمت GMC أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات، وهي جي إم سي سوبربان، والتي تعرف باسم يوكون، وقد تبعتها في العام 1962 سييرا، التي كانت أول سيارة بيك-أب كاملة الحجم من GMC للاستعمال الشخصي، ثم سيارة جي إم سي جيمي في العام1970 .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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