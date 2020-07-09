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وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في الإمارات

Time منذ 11 دقيقة
Views 1315
وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في الإمارات

أبوظبي (صدى):
أعلن ديوان حاكم الشارقة، وفاة نائب حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وذلك خلال تواجده في المملكة المتحدة.

وقال الديوان في بيان له "ينعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية".

وقرر ديوان حاكم الشارقة إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

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أحدث التعليقات

وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "

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