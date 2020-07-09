وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في الإمارات

أبوظبي (صدى):
أعلن ديوان حاكم الشارقة، وفاة نائب حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، وذلك خلال تواجده في المملكة المتحدة.
وقال الديوان في بيان له "ينعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية".
وقرر ديوان حاكم الشارقة إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.