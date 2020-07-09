نسرين طافش: التحرش هو ذنب المتحرش فقط

أميرة خالد (صدى):
علّقت الفنانة السورية نسرين طافش، على قضايا التحرش، مؤكدة أن التحرش لا مبرر له وهو ذنب المتحرش فقط.
وقالت طافش في تغريدة لها بموقع "تويتر":" إن التحرش لا مبرر له، وكل تبرير هو عذر أقبح من ذنب، مشيرة إلى أن التحرش هو ذنب المتحرش فقط، وكل متحرش مجرم، ولا مبرر للإجرام " .
وأطلقت عدد من النجمات حملة توعية ضد التحرش، بعد قضية الشاب المصري أحمد بسام زكي المعروف بـ "متحرش الجامعة الأمريكية"، الذي تحرش وهتك عرض أكثر من 100 فتاة.
وأضافت نسرين طافش: "كل من يبرر للتحرش، ايا كان المبرر، رح اعملو بلوك، في الاجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل".