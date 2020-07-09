بالفيديو.. مقارنة بين سعر إيجار فيلا في سانتوريني باليونان ومنتجع في جدة

جدة (صدى):
يُقارن البعض بين أسعار المنتجعات السياحية في الخارج، وبين أسعارها في المملكة، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.
وكشف تقرير تليفزيوني، أن سعر إيجار فيلا في سانتوريني باليونان تقييمها أكثر من 9 نقاط، لمدة 4 أيام و3 ليالي هو 3 آلاف و500 ريال.
فيما بلغت قيمة ذات العدد من الليالي في أحد منتجعات جدة تقييمه أقل، يبلغ أكثر من 4 آلاف ريال، وفقًا لتطبيق بوكيك.
وأطلقت وزارة السياحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة لصيف السعودية، المنسجمة مع رؤية المملكة 2030.
وكشف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية " تكامل" التابع للوزارة، أن هذه البرامج تهدف للتوعية بأهمية السياحة، والاطلاع على المستجدات فيما يخص تطوير المهارات السياحية، ودورها الإيجابي في تنويع الموارد وإتاحة المعرفة لشركاء التنمية السياحية لمواكبة التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة، وتحقيق أهداف إستراتجية السياحة الوطنية في المملكة.