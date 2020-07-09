صور جوية جديدة تكشف تفاصيل الدمار الكبير في منشأة «نطنز» الإيرانية

طهران (صدى):
التقطت الأقمار الصناعة صورًا جديدة لمنشآة "نطنز" الإيرانية النووية التي تعرضت لحادث أسفر عن ضررًا كبيرًا.
وأظهرت الصور الحديثة الملتقطة بالأقمار الاصطناعية حجم الدمار الضخم الذي طال منشأة نطنز النووية الإيرانية، وهو ما يتناقض ما تقوله السلطات هناك بشأن أن الحادث لم يكن مدمر.
ونشر معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، الصور الملتقطة بعد ساعات من الحادث وتظهر اختفاء أجزاء من المنشأة النووية الإيرانية بالكامل فيما تنتشر الأنقاض على جانبي المبنى.
وقال المعهد إن من الواضح أن انفجارا كبيرا وقع، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من ثلاثة أرباع قاعة تجميع أجهزة الطرد المركزي الرئيسية، ونشوب حريق ألقى بظلاله على جزء كبير من المبنى، بما فيها سقفه.
ويعد الانفجار انتكاسة كبيرة لجهود إيران في تطوير عمليات الطرد المركزي المتقدمة. ومن المتوقع أن يستغرق استبدال المبنى عاما على الأقل، إن لم يكن أطول من ذلك.