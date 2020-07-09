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جازان تسجل 80 حالة كورونا جديدة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1594
جازان تسجل 80 حالة كورونا جديدة

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 80 حالة.

وقالت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، إن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 13 إصابة، وأبو عريش 31 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وبيش 7 إصابات، والدرب 6 إصابات، وصامطة 4 إصابات، والدائر 4 إصابات، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من ضمد، والطوال، من جهة أخرى لم تسجل منطقة جازان اليوم أي حالة شفاء، بنما تم تسجيل حالة وفاة في مدينة جازان.

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أحدث التعليقات

وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "

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