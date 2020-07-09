جازان تسجل 80 حالة كورونا جديدة

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 80 حالة.
وقالت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، إن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 13 إصابة، وأبو عريش 31 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وبيش 7 إصابات، والدرب 6 إصابات، وصامطة 4 إصابات، والدائر 4 إصابات، والموسم إصابتين.
كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من ضمد، والطوال، من جهة أخرى لم تسجل منطقة جازان اليوم أي حالة شفاء، بنما تم تسجيل حالة وفاة في مدينة جازان.