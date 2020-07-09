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لجنة الاحتراف توضح إمكانية استئناف النصر والفتح على عقوبات فيفا
منذ ساعة
1627
ماجد محمد (صدى):
أوضح رئيس لجنة الاحتراف باتحاد الكرة معيض الشهري إن قرار لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الفتح والنصر ليس نهائيا.
وقال إنه يمكن لناديي النصر والفتح الاستئناف أو السداد حتى بعد المدة المحددة.
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أحدث التعليقات
وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "
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