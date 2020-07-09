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54 وظيفة شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

Time منذ ساعة
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54 وظيفة شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير بمدينة الرياض، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية: " مدير تصميم أول، أخصائي أول الاستدامة، مهندس بيئي أول، مدير الامتثال البيئي الميداني، مدير الامتثال البيئي، مدير أول لنمذجة معلومات المبائي، المدير المساعد لنمذجة معلومات البناء، المدير المساعد لنمذجة معلومات المباني، المدير المساعد لنمذجة معلومات البناء، مدير البنية التحتية، المدير المساعد لنمذجة معلومات البناء، مدير البنية التحتية، المدير المساعد لإدارة التلوث، مدير نظم مشارك، أخصائي أول في الحوكمة البيئية، مدير مساعد المخاطر المؤسسية، مدير مراجعة ESIA، مدير الصحة والسلامة المهنية، مدير أول الصحة والسلامة والبيئة، مدير الصحة والسلامة والبيئة، أخصائي تجاري، مدير أول تجاري وعقود، مدير الاستدامة، أخصائي أول في المسح الكمي، مدير التجارة والعقود، مدير تصميم أول، المدير المساعد لنظام المعلومات الجغرافية، مدير التطبيقات، مدير تصميم أول، مدير مشتريات أول، أخصائي أول في المسح الكمي، مدير الواجهة، مدير مساعد المرافق، مدير أول واجهة، مساعد تنفيذي، مدير النظم البيئية، أخصائي مسح الكميات، مدير التكلفة، مدير علوم الأسماك، مدير علوم تحسين الموائل الطبيعية، مدير مشارك في النمذجة البيئية، مدير علوم الأنواع المحمية، مدير مراجعة ESIA، أخصائي تصريح بحث، مدير مساعد علوم المرجان، مدير علوم المسح القاعي، أخصائي السلامة الميدانية والغوص، أخصائي أول برمجة GIS، مدير العلوم الفيزيائية البيئية، مدير المشاريع الخاصة، مدير المراسي البيئية، مدير البيانات البيئية، مدير الإنشاءات، مدير أول التكلفة، مدير المشروع، أخصائي تطبيقات " .

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــا.

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أحدث التعليقات

وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "

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