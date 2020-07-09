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فهد المولد يرد بقوة على بيان الاتحاد: «لم أقاضيهم لأني ابن النادي»

Time منذ 46 دقيقة
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فهد المولد يرد بقوة على بيان الاتحاد: «لم أقاضيهم لأني ابن النادي»

طلال الغامدي (صدى):
خرج لاعب الاتحاد فهد المولد عن صمته موجهًا رسالة نارية لجماهير الاتحاد وإدارة أنمار الحائلي، موضحًا أسباب تركه المعسكر وعدم اللجوء للجنة فض المنازعات.

وغرد اللاعب في سلسلة تغريداته عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "تعلمون أن "الوفاء" عملة نادرة في هذا الزمن ولأني اعتبر نفسي وبكل فخر (ابن هذا النادي العظيم بتاريخه ورجالاته وجماهيره الغالية على قلبي) فلم أتجرأ يوماً على تقديم شكوى أو مظلمة ضد النادي الذي اعتبره "بيتي الثاني" ولم أساوم يوماً عليه أو أفضل عروضاً أتيحت لي في أسوأ ظروف الكيان".

وأضاف: "كل ذلك من دافع حب وعشق لهذا الكيان الشامخ ، وليست من أخلاقياتي مفاضلة (الاتحاد) مع أي نادي آخر مع احترامي للجميع ، ولكن مع كل ذلك أود توضيح بعض الأمور والملابسات الأخيرة لأني صاحب الشأن، ومن حق الجماهير علي أن تعرف الحقيقة وتفاصيلها مني شخصياً".

وقال: "نعم أنا لي مستحقات متأخرة تجاوزت ال 20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا إبن النادي وكنت أنتظر من الادارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا".

وأوضح : "ولأني أعي معنى الوفاء للكيان وجماهيره الغالية أنتظرت سنوات من الوعود التي لا تتوقف وكل مرة أعشم نفسي وأصبرها لعل وعسى ، حتى ضاقت عليّ لدرجه لا أحد يتحملها وكل مرة أتلقى وعود لاتفي بالحصول على مستحقاتي".

وتابع: "لم أتقدم بشكوى طوال مسيرتي مع النادي اللي أحبه وأعشقه ولم يخرج لي أحد من الادارة للتفاهم حول الأمر وحل الموضوع ودياً، ولكن كل ذلك لم يحصل".

واستكمل: "وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الانساني من الادارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض ومتأكد أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الادارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا علي حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها".

واسطرد: "البيان الذي أصدرته الادارة احترمه كما احترم الجميع ، ولكن أتمنى أن يحرصوا على حفظ مستحقاتي كما فعلوا مع بعض زملائي اللاعبين، ولم يصدروا بيان بحقهم

واختتم: "مازلت أقدر إدارة الأستاذ أنمار الحائلي واحترم الكيان وجماهيره ولكن إعلاني للرفض بهذه الطريقة يؤكد أنني صبرت عليهم وتحملت كثيرا وماعاد عندي طاقة اتحمل مواعيد لها سنوات وادارة أنمار عارفه كل شيء".

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أحدث التعليقات

وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "

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