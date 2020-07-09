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النيابة العامة تحدد 5 صور لجرائم الشيك بدون رصيد

Time منذ ساعة
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النيابة العامة تحدد 5 صور لجرائم الشيك بدون رصيد

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة صور جرائم الشيك بدون رصيد، إذ تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

أ‌- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

ب‌- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

ه - إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، و إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

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أحدث التعليقات

وافي
2030
عماد عبدالعزيز
طيب كيف اثبت استقلاليتي ، تطبيق حساب المواطن حاولت فيه بس ماعرفت
وافي
هذا الوباء انزلة الله عز وجل بسبب الذنوب ولن يرفعة الا بتوبة والله اعلم
aaaa
السلام عليكم ورحم الله لماذ متقولون ان البطاله هي السبب كلنا نعرف هذا الشي
abdul
اذكي عريس في العالم. ارضي قلبه وقلب حبيبته، ارضي اهله واهل العروسة الثانية وبنتهم. ووفر في مصاريف الزفاف، وكل هذا في وقت قل فيه الفرح بسبب الازمة المفتعلة بإسم " كورونا "

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