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إنشاء استوديوهات افتراضية داخل وزارة التعليم للترافع أمام المحاكم

Time منذ 20 دقيقة
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إنشاء استوديوهات افتراضية داخل وزارة التعليم للترافع أمام المحاكم

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإنشاء استديوهات افتراضية داخل جهاز الوزارة وإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة؛ للترافع أمام جميع المحاكم في المملكة.

ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وتيسير العمل عن بُعد، وتفعيلاً للبروتوكلات العدلية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسهم جلسات التقاضي والمرافعات افتراضياً في رفع كفاءة الإنفاق، وسرعة إنجاز العمل، والاستمرار بالمحافظة على سلامة الموظفين.

وتضمن توجيه د.آل الشيخ أن تشتمل الاستوديوهات على أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية للتواصل مع جميع المحاكم، وإدارات التعليم من خلال الحضور الافتراضي لجلسات التقاضي، وإجراء التحقيقات عن بُعد.

وشهدت قاعات الترافع الافتراضية منذ إطلاقها الأسبوع الحالي؛ أكثر من 60 جلسة تقاضٍ، كما تم إدراج نحو 207 جلسات تقاضٍ على جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جميله وممتازه حسب ماورد .. .. هذي من صناحة هتلر ابو شنب .. كل مافيها قوي ومريح ..
ابو محمد 😎
اقفوا بوجيه الطواغيت ولا تعطوهم فرصه ، وباالقوة الجبريه اهلكوهم لا ياكلوكم ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها وييسر اموركم .. آمين ..
ابو محمد 😎
بيض الله وجييهم ، وجزاهم خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ,,

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