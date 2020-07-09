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الجيش اليمني يأسر مجموعة حوثيين بالجوف

Time منذ 30 دقيقة
Views 1399
الجيش اليمني يأسر مجموعة حوثيين بالجوف

فهمي محمد (صدى):
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بعد استدراجهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم بالجوف.

وأكدت أن قوات الجيش، استعادت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد بينها مدرعتين.

كما حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

ولقى عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية أمس الأربعاء، مصرعهم بينهم القيادي المدعو محمد نبيل وإصابة آخرين، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة وَهِر بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جميله وممتازه حسب ماورد .. .. هذي من صناحة هتلر ابو شنب .. كل مافيها قوي ومريح ..
ابو محمد 😎
اقفوا بوجيه الطواغيت ولا تعطوهم فرصه ، وباالقوة الجبريه اهلكوهم لا ياكلوكم ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها وييسر اموركم .. آمين ..
ابو محمد 😎
بيض الله وجييهم ، وجزاهم خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ,,

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