الجيش اليمني يأسر مجموعة حوثيين بالجوف

فهمي محمد (صدى):
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بعد استدراجهم إلى كمين محكم شرق مدينة الحزم بالجوف.
وأكدت أن قوات الجيش، استعادت ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد بينها مدرعتين.
كما حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق جديدة في جبهة نهم باتجاه مفرق الجوف، خلال هجوم نوعي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
ولقى عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية أمس الأربعاء، مصرعهم بينهم القيادي المدعو محمد نبيل وإصابة آخرين، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة وَهِر بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز.