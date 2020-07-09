شقيق نجود الخيبري: «لم أرها منذ بداية الأزمة» (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد حسين الخيبري شقيق الفقيدة نجود الخيبري، أن شقيقته كانت تقيم في فندق عند الحرم النبوي معظم الوقت، تخدم المرضى هناك، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يرها منذ بداية الأزمة .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلنا مسؤول": " نعتز بأن نكون من أبناء هذا الوطن المعطاء، ونفخر ونشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد (حفظهما الله) على مبادرة تسمية المستشفى الميداني بالمدينة المنورة باسم الفقيدة نجود الخيبري " .
وأعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تسمية مركز نجود الطبي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.
اقرأ أيضًا: