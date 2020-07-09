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شقيق نجود الخيبري: «لم أرها منذ بداية الأزمة» (فيديو)

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شقيق نجود الخيبري: «لم أرها منذ بداية الأزمة» (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد حسين الخيبري شقيق الفقيدة نجود الخيبري، أن شقيقته كانت تقيم في فندق عند الحرم النبوي معظم الوقت، تخدم المرضى هناك، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يرها منذ بداية الأزمة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلنا مسؤول": " نعتز بأن نكون من أبناء هذا الوطن المعطاء، ونفخر ونشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد (حفظهما الله) على مبادرة تسمية المستشفى الميداني بالمدينة المنورة باسم الفقيدة نجود الخيبري " .

وأعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تسمية مركز نجود الطبي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جميله وممتازه حسب ماورد .. .. هذي من صناحة هتلر ابو شنب .. كل مافيها قوي ومريح ..
ابو محمد 😎
اقفوا بوجيه الطواغيت ولا تعطوهم فرصه ، وباالقوة الجبريه اهلكوهم لا ياكلوكم ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها وييسر اموركم .. آمين ..
ابو محمد 😎
بيض الله وجييهم ، وجزاهم خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ,,

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