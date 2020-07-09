"الصحة" توجه نصائح لمرضى الربو

الرياض (صدى):
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو في حال شعورهم بأعراض الإصابة بفيروس كورونا أو إصابتهم بالإنفلونزا أو أى عدوى تنفسية أخرى.
ونصحت الوزارة بأن يهتم المريض بغسل وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأدوات الصحية، والحصول على قسط كافي من النوم والراحة.
كما نصحت بتناول الكثير من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، والإقلاع عن التدخين لكونه يزيد من احتمالية التقاط العدوى وزيادة أعراض الإصابة على المريض.
ودعت المرضى في حال ظهور أى أعراض تنفسية بالتواصل مع الطبيب، أو الاتصال على 937، منوهة بأن المصابون بالأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.