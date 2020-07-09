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"الصحة" توجه نصائح لمرضى الربو

Time منذ 8 دقائق
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"الصحة" توجه نصائح لمرضى الربو

الرياض (صدى):
قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو في حال شعورهم بأعراض الإصابة بفيروس كورونا أو إصابتهم بالإنفلونزا أو أى عدوى تنفسية أخرى.

ونصحت الوزارة بأن يهتم المريض بغسل وتعقيم اليدين باستمرار، وتجنب مشاركة الأدوات الصحية، والحصول على قسط كافي من النوم والراحة.

كما نصحت بتناول الكثير من السوائل، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، والإقلاع عن التدخين لكونه يزيد من احتمالية التقاط العدوى وزيادة أعراض الإصابة على المريض.

ودعت المرضى في حال ظهور أى أعراض تنفسية بالتواصل مع الطبيب، أو الاتصال على 937، منوهة بأن المصابون بالأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشفناه أنقذ السمكه إلا راح معها .
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
. راعــي الـددســـن .
طــيب والكلب المسكين إيـش ذنـبه .😨.

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