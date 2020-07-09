تحديد موعد استكمال مسابقات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم موعد استكمال مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن المسابقات ستنطلق من سبتمبر المقبل، وسيتم بنظام التجمع حتى الدور نصف النهائي، حيث سيتم إقامة المباريات في مكان واحد.
وأكد أن مسابقة دوري الأبطال ستبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر المقبل، في حين ستكون مباريات أندية شرق القارة في 17 أكتوبر المقبل.
وأفاد الاتحاد بأن مباريات دور المجموعات لكأس الاتحاد ستُستكمل من 23 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، بنفس صيغة دوري أبطال آسيا.
وأكد أنه سيتم استكمال مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين.