نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد موعد استكمال مسابقات دوري أبطال آسيا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1385
تحديد موعد استكمال مسابقات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم موعد استكمال مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن المسابقات ستنطلق من سبتمبر المقبل، وسيتم بنظام التجمع حتى الدور نصف النهائي، حيث سيتم إقامة المباريات في مكان واحد.

وأكد أن مسابقة دوري الأبطال ستبدأ بأندية غرب القارة في 14 سبتمبر المقبل، في حين ستكون مباريات أندية شرق القارة في 17 أكتوبر المقبل.

وأفاد الاتحاد بأن مباريات دور المجموعات لكأس الاتحاد ستُستكمل من 23 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، بنفس صيغة دوري أبطال آسيا.

وأكد أنه سيتم استكمال مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال أكتوبر ونوفمبر القادمين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشفناه أنقذ السمكه إلا راح معها .
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
. راعــي الـددســـن .
طــيب والكلب المسكين إيـش ذنـبه .😨.

أخر الأخبار

"الصحة" توجه نصائح لمرضى الربو
"الصحة" توجه نصائح لمرضى الربو
Time منذ 7 دقائق Views 1198
بالفيديو.. 10 وجهات سياحية مستهدفة بالمملكة في فصل الصيف
بالفيديو.. 10 وجهات سياحية مستهدفة بالمملكة في فصل الصيف
Time منذ 11 دقيقة Views 1213
سائق يوثق حادث غريب تعرض له
سائق يوثق حادث غريب تعرض له
Time منذ 17 دقيقة Views 309
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
Time منذ 17 دقيقة Views 1086
رجل يحاول انقاذ سمكة على طريقته
رجل يحاول انقاذ سمكة على طريقته
Time منذ 17 دقيقة Views 180
رازفان يطلب إعادة "الدوسري" إلى الهلال
رازفان يطلب إعادة "الدوسري" إلى الهلال
Time منذ 17 دقيقة Views 1531
الصلح زين
الصلح زين
Time منذ 18 دقيقة Views 228
طيار يوثق لحظات جميلة وسط السماء
طيار يوثق لحظات جميلة وسط السماء
Time منذ 19 دقيقة Views 234
امرأة ترمي كلب على آخرى بعد عراك بينهم
امرأة ترمي كلب على آخرى بعد عراك بينهم
Time منذ 19 دقيقة Views 208
العناية بالمستفيدين يجيب عن الأسئلة الشائعة لمنتج دعم أرباح التمويل العقاري القائم
العناية بالمستفيدين يجيب عن الأسئلة الشائعة لمنتج دعم أرباح التمويل العقاري القائم
Time منذ 21 دقيقة Views 1292