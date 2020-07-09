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متحدث الصحة يكشف مدى صحة انتقال الفيروس عبر الهواء (فيديو)

Time منذ 42 دقيقة
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متحدث الصحة يكشف مدى صحة انتقال الفيروس عبر الهواء (فيديو)

الرياض (صدى):
أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أسئلة بشأن انتقال الفيروس عبر الهواء، وفقدان التذوق والشم، وكيفية تأكد من لا يحمل أعراض، ومتى يعود أصحاب الفئات الخطرة للحياة الطبيعية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن "الثابت علميًا حتى الآن هو أن طرق انتقال العدوى الرئيسية هي الرذاذ لذلك يجب أخذ مسافة بين الأشخاص، ثم الأسطح لو سقط عليه رذاذ فهناك فرصة لانتقاله بملامسة الأنف والفم والعين، ثم تطاير الفيروس في أماكن الرعاية الطبية والصحية ".

وأشار إلى أن الإصابات الفيروسية بشكل عام تؤدي إلى فقدان حاستي التذوق والشم، وبعد التعافي قد تستمر مع بعض الأشخاص لعدة أسابيع وتعود بعد مدة.

وأضاف أنه لا يوجد أسلوب فحص معين لإجراء فحوصات عن فيروس كورونا إذا كان الشخص ليس لديه أعراض.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشفناه أنقذ السمكه إلا راح معها .
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
. راعــي الـددســـن .
طــيب والكلب المسكين إيـش ذنـبه .😨.

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