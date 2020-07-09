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المرأة في "فرسان عكاظ" خطوات تاريخية مشرفة

Time منذ ساعة
Views 968
Comment 1
المرأة في "فرسان عكاظ" خطوات تاريخية مشرفة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اقفوا بوجيه الطواغيت ولا تعطوهم فرصه ، وباالقوة الجبريه اهلكوهم لا ياكلوكم ..
ابو محمد 😎
الله يرحمها وييسر اموركم .. آمين ..
ابو محمد 😎
بيض الله وجييهم ، وجزاهم خير الجزى .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ,,
احمد
المعلمين تمرمطوا مرمطه وهيبتهم راحت والسبب معروف يامة ضحكت من جهلها الامم

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