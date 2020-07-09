تراجع ملحوظ في عدد حالات كورونا بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
سجلت مكة المكرمة اليوم الخميس، تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وبلغ عدد الإصابات في مكة اليوم، 84 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية الجائحة 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي المتعافين 22923 حالة، بعد تسجيلها 198 حالة جديدة.
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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