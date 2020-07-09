تعيين زوج الممرضة نجود الخيبري في رئاسة شؤون المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتعيين الأستاذ تركي بن عبدالله الخيبري موظفا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.
ووفقًا لبيان الرئاسة العامة، يأتي القرار نظير ما قدمته زوجته الممرضة نجود الخيبري –رحمها الله- من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ودعا معاليه الله - عز وجل- أن يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويتقبلها في الشهداء، وأن يحمي جميع الممارسين الصحيين وأبطال الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.
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