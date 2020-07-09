تأجيل موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم المقبلة

ماجد الأشرم (صدى):
وافقت رابطة دوري المحترفين، على طلب "القنوات الرياضية السعودية" بتأجيل موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم لمدة ربع ساعة.
وأوضحت مصادر، أنه تم تأجيلها موعد المبارة من الـ 09:00 مساءًا إلى الـ 09:15 مساءًا، والمقرر خوضها في الرابع من أغسطس المقبل ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكدت المصادر وفقًا لـ "الرياضية"، أن طلب القنوات الرياضية جاء بسبببعدم إمكانية نقل المباراة كاملة منذ انطلاقها، إذ سيكون في اليوم نفسه 5 مباريات، حيثُ ستبدأ فيه أولى المباريات الخمس عند الـ 07:00 مساءً والتي ستجمع الفتح والفيحاء.