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إدارة الاتحاد تتواصل مع سانتوس البرازيلي بشأن مستحقات صفقة "فيكيو"

Time منذ ساعة
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إدارة الاتحاد تتواصل مع سانتوس البرازيلي بشأن مستحقات صفقة "فيكيو"

ماجد محمد (صدى):
تواجه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الأزمات واحدة تلو الأخرى ومعظمها خاصة بالالتزامات والمطالبات المالية على النادي.

وتحاول إدارة الاتحاد، التواصل مع نادي سانتوس البرازيلي من أجل التوصل إلى تسوية مالية حول مستحقاته من صفقة انتقال الأرجنتيني إيمليانو فيكيو وفقًا لـ "الشرق الأوسط"، والذي أوصلها الفريق البرازيلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت تقارير أن النادي البرازيلي قدّم شكوى لـ "فيفا"، يطالب فيها نادي الاتحاد بسداد 600 ألف دولار قيمة المستحقات من صفقه فيكيو.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشفناه أنقذ السمكه إلا راح معها .
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
. راعــي الـددســـن .
طــيب والكلب المسكين إيـش ذنـبه .😨.

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