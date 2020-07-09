إدارة الاتحاد تتواصل مع سانتوس البرازيلي بشأن مستحقات صفقة "فيكيو"

ماجد محمد (صدى):
تواجه إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الأزمات واحدة تلو الأخرى ومعظمها خاصة بالالتزامات والمطالبات المالية على النادي.
وتحاول إدارة الاتحاد، التواصل مع نادي سانتوس البرازيلي من أجل التوصل إلى تسوية مالية حول مستحقاته من صفقة انتقال الأرجنتيني إيمليانو فيكيو وفقًا لـ "الشرق الأوسط"، والذي أوصلها الفريق البرازيلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكشفت تقارير أن النادي البرازيلي قدّم شكوى لـ "فيفا"، يطالب فيها نادي الاتحاد بسداد 600 ألف دولار قيمة المستحقات من صفقه فيكيو.
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