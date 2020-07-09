قيمة المبلغ الذي فجّر الأزمة بين فهد المولد والاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر فريق الاتحاد أمس الأربعاء، واندلاع أزمة بينه وبين إدارة النادي، كشفت مصادر عن قيمة المبلغ المالي الذي فجّر تلك الأزمة.
وأوضحت المصادر، أن الخلاف يدور حول وعود تلقاها بالحصول على 12 مليوناً و800 ألف ريال قبل كأس العالم 2018، لكنها لما تُدفع ولم تقيد بشكل رسمي في عقده الجديد، وفقًا لـ "الرياضية".
وكان الاتحاد قد أعلن عن مغادرة اللاعب معسكر الفريق، مؤكدًا أنه لا توجد متأخرات لصالح اللاعب، وأن ما يدّعيه مِن أن له مستحقات، ليس له أصل، فيما أعلن "المولد" أنه سيصدر بيانًا يوضح فيه الحقيقة كاملة.
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