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قيمة المبلغ الذي فجّر الأزمة بين فهد المولد والاتحاد

Time منذ ساعة
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قيمة المبلغ الذي فجّر الأزمة بين فهد المولد والاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
بعد مغادرة فهد المولد لمعسكر فريق الاتحاد أمس الأربعاء، واندلاع أزمة بينه وبين إدارة النادي، كشفت مصادر عن قيمة المبلغ المالي الذي فجّر تلك الأزمة.

وأوضحت المصادر، أن الخلاف يدور حول وعود تلقاها بالحصول على 12 مليوناً و800 ألف ريال قبل كأس العالم 2018، لكنها لما تُدفع ولم تقيد بشكل رسمي في عقده الجديد، وفقًا لـ "الرياضية".

وكان الاتحاد قد أعلن عن مغادرة اللاعب معسكر الفريق، مؤكدًا أنه لا توجد متأخرات لصالح اللاعب، وأن ما يدّعيه مِن أن له مستحقات، ليس له أصل، فيما أعلن "المولد" أنه سيصدر بيانًا يوضح فيه الحقيقة كاملة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
ماشفناه أنقذ السمكه إلا راح معها .
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
زائر
بدل ما يكون دوام الطلاب ٦ ساعات .. خلوه ٣ ساعات .. وقلصوا الحصص لنصف ساعة وست حصص والباب وبدون فسحة .. والمجموعة الثانية تبدأ بعد أن تنصرف الأولى بنصف ساعة وفكوهم من الرسم والرياضة والنشاط .. يبدأ الدوام للمجموعة الأولى : ٧ صباحا وينتهي ١٠ ثم يبدأ دوام الثانية : ١٠.٣٠ وينتهي ٢ مع الصلاة ويستفاد من مدرس الرياضة والفنية في الإشراف والمتابعة في الممرات والفناء ... والواجبات عن طريق بوابة المستقبل .. يعني الحصة لشرح الدرس فقط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
. راعــي الـددســـن .
طــيب والكلب المسكين إيـش ذنـبه .😨.

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