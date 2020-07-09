المتحدث بإسم الجيش الليبي: تركيا سرقت أموال ليبيا وخلقت أزمة مالية

وكالات (صدى):
قال المتحدث بإسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بأن تركيا نهبت مليارات من الأموال الليبية وهي خلف الازمة المالية التي تعيشها البلاد، لافتا بأن النفط كان مغلقا في ليبيا عامي 2013 – 2014 وقسم من 2012، ولم تكن هناك أزمة مالية.
وأوضح المسماري بأن باستمرار الصمت ، ستنقل السيادة الليبية إلى أنقرة، كما تطرق إلى زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الأخيرة إلى طرابلس.
وأشار المسماري إلى أن آكار تحدث أمام جنوده وضباطه عن الإرث العثماني والحق التاريخي التركي في ليبيا، والأخطر قوله سنبقى إلى الأبد في ليبيا، وشدد المسماري على أن الأتراك إذا نجحوا في ذلك فستصبح ليبيا مثل قبرص التركية.