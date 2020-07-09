شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها عند السفر إلى الإمارات

أبو ظبي (صدى):
حددت شركة طيران الإمارات عدة شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها حتى يتم السماح لهم بالسفر إلى الإمارات.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :
1 - أن يحمل المسافر شهادة كوفيد-19 سلبية
2- أن تكون الشهادة صادرة من مختبر تحليل معتمد من قِبَل حكومة الإمارات في بلد المسافر
3 - يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة
وأوضحت الشركة أسماء الدول الملزمة بتنفيذ تلك الشروط وهي (السودان- أفغانستان-مصر- كاليفورنيا -فلوريدا تكساس -الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث-بنجلاديش- الهند- إيران -نيجيريا ).
كما ضمت القائمة (ولوس أنجلوس -وسان فرانسيسكو-باكستان-الفلبين -روسيا- تنزانيا- هيوستن- فورت لودرديل -وأورلاندو).