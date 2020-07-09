نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها عند السفر إلى الإمارات

Time منذ 8 دقائق
Views 1256
شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها عند السفر إلى الإمارات

أبو ظبي (صدى):
حددت شركة طيران الإمارات عدة شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها حتى يتم السماح لهم بالسفر إلى الإمارات.

وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

1 - أن يحمل المسافر شهادة كوفيد-19 سلبية

2- أن تكون الشهادة صادرة من مختبر تحليل معتمد من قِبَل حكومة الإمارات في بلد المسافر

3 - يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة

وأوضحت الشركة أسماء الدول الملزمة بتنفيذ تلك الشروط وهي (السودان- أفغانستان-مصر- كاليفورنيا -فلوريدا تكساس -الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث-بنجلاديش- الهند- إيران -نيجيريا ).

كما ضمت القائمة (ولوس أنجلوس -وسان فرانسيسكو-باكستان-الفلبين -روسيا- تنزانيا- هيوستن- فورت لودرديل -وأورلاندو).

Time واتساب

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . اللـهم إكفـنا وجميع المسلمين شَـره .

أخر الأخبار

خطوات تُمكن المطلقة من الاستفادة بمعاش والدها المتوفى
خطوات تُمكن المطلقة من الاستفادة بمعاش والدها المتوفى
Time منذ 45 ثانية Views 1021
بالصور.. مجهولون يحرقون تمثال ميلانيا ترامب
بالصور.. مجهولون يحرقون تمثال ميلانيا ترامب
Time منذ 56 ثانية Views 14
شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها عند السفر إلى الإمارات
شروط يجب على مواطني 12 دولة تنفيذها عند السفر إلى الإمارات
Time منذ 8 دقائق Views 1256
شركة لين لخدمات الأعمال توفر وظائف شاغرة
شركة لين لخدمات الأعمال توفر وظائف شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1200
الكمامة الواقية تؤدي الى تهيج البشرة وإليك الحل
الكمامة الواقية تؤدي الى تهيج البشرة وإليك الحل
Time منذ 13 دقيقة Views 1129
التحفظ على الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه على خلفية الصندوق السيادي الماليزي
التحفظ على الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه على خلفية الصندوق السيادي الماليزي
Time منذ 25 دقيقة Views 1578
أنباء غير مبشرة حول كورونا
أنباء غير مبشرة حول كورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 2170
"المرور" توضح حقيقة مضاعفة الغرامات على المخالفات اذا لم يتم سدادها
"المرور" توضح حقيقة مضاعفة الغرامات على المخالفات اذا لم يتم سدادها
Time منذ 38 دقيقة Views 2017
تعذيب تسعينية مصابة بالخرف في أحد المقالب الساخرة
تعذيب تسعينية مصابة بالخرف في أحد المقالب الساخرة
Time منذ 44 دقيقة Views 417
حالة لا يجوز فيها الإمتناع عن الصلاة بالمسجد بحجة كورونا
حالة لا يجوز فيها الإمتناع عن الصلاة بالمسجد بحجة كورونا
Time منذ 45 دقيقة Views 2220