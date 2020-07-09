التحفظ على الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه على خلفية الصندوق السيادي الماليزي

خالد الظفيري (صدى):
قررت النيابة العامة الكويتية حجز الشيخ صباح جابر المبارك، وذلك للتحقيق معه وشريكه حمد علي الوزان، حتى الأحد القادم على خلفية قضية الصندوق السيادي الماليزي.
وقالت تقارير إخبارية في وقت سابق أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار الشيخ صباح جابر المبارك، نجل الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الكويتي السابق.
وتم إصدار الأمر عقب الكشف عن القضية منذ نحو شهرين، وورود اسم الشيخ صباح كمتهم رئيس في القضية، التي تشمل دائرة الاتهام فيها شخصيات ومؤسسات كويتية، ارتبطت أسماؤهم بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.